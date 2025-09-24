Бывший чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества РФ Борис Авагян, объявленный судом Петербурга в розыск за неуплату таможенных платежей, найден мёртвым в туалете Генконсульства Армении.

Накануне сообщалось, что Авагян покинул зал суда под предлогом выйти покурить в момент, когда суд удалился для вынесения решения. С тех пор он скрывался на территории Генконсульства Армении в Петербурге.

По данным армянских СМИ, до апреля 2021 года Авагян занимал должности так называемого «представителя президента Нагорного Карабаха по особым поручениям» и заместителя директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха.

Летом 2018 года он подал заявление о выходе из гражданства России в связи с намерением продолжить политическую карьеру в Армении.