Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях видеокадрами диалога между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом официальном приеме по случаю 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В начале диалога Трамп обратился к теме конфликта:

— Армения и Азербайджан. Хочу поблагодарить вас, мой друг. Вы сказали, что конфликт длился двадцать два года, правильно, 22 года? Всё это время вы находились в состоянии войны.

Президент Ильхам Алиев: — Больше.

Президент Дональд Трамп: — Больше?

Президент Ильхам Алиев: — Более 30 лет. Вы сотворили чудо, господин президент. Благодарю вас.

Президент Дональд Трамп: — Я приобрёл несколько друзей. Спасибо. Это было прекрасно. Сегодня у нас состоялась замечательная встреча с лидерами стран Ближнего Востока. Они великолепные люди, мои друзья. Мы должны объединить их и как можно скорее положить конец этой войне. Мы хотим сделать это быстро и, думаю, у нас действительно есть хороший план. Думаю, он может быть реализован в ближайшее время.

Не знаю, получится ли это так быстро, как ваш план. Всё это требовало мужества на протяжении этих лет. Это стало возможным благодаря вам и вашему новому другу. Это действительно здорово. Как идут дела? Всё хорошо? Стрельбы нет? Ничего нет?

Президент Ильхам Алиев: — Нет, нет. Всё полностью завершено. 8 августа этому был положен конец.

Президент Дональд Трамп: — Я по-настоящему горжусь вами. Вы прекрасный человек.