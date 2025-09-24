Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению экономических и торговых связей, а также взаимодействию в международных организациях.
Министры также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, подтвердив готовность к продолжению постоянного диалога и развитию партнерских отношений.
During #UNGA80, Minister Jeyhun Bayramov met with @ignaziocassis, Federal Councillor and Head of the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland.
The Ministers reviewed the current state and future prospects of Azerbaijan-Switzerland cooperation, highlighting the… pic.twitter.com/bn3M32iRTL
