Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению экономических и торговых связей, а также взаимодействию в международных организациях.

Министры также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, подтвердив готовность к продолжению постоянного диалога и развитию партнерских отношений.