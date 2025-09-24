Россия готова участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Украине в любых форматах, однако диалог должен быть содержательным и серьезным. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор. Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную легитимность ее нынешних властей», – подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, оптимальной площадкой для переговоров остается Стамбул. «Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», – отметил он.