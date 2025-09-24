В китайском городе Чэнду произошёл необычный инцидент, быстро разлетевшийся по соцсетям. Мужчина на электросамокате врезался в переносной светофор, и его голова застряла внутри металлического корпуса.

На помощь приехали спасатели, но вызволить пострадавшего оказалось непросто: пожарные аккуратно разрезали корпус почти 40 минут. После освобождения мужчину доставили в больницу, где он полностью восстановился.

История вызвала бурю комментариев в интернете. Пользователи шутили, что пострадавший похож на супергероя «Зелёный Фонарь», а другие отмечали, что выжить после такого — редкая удача, «как выиграть в лотерею».