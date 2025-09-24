С 1 октября 2025 года в США вводится новый визовый сбор под названием «Visa Integrity Fee» («сбор за добросовестность»). Он затронет туристические, рабочие, студенческие и другие краткосрочные визы.

На текущий финансовый год, который продлится до октября 2026 года, размер сбора составит $250. При этом Министерство внутренней безопасности США может увеличивать его в дальнейшем.

Мера включена в экономический законопроект президента Дональда Трампа «One Big Beautiful Bill» («Большой прекрасный билль»), подписанный 4 июля 2025 года.

Новый сбор направлен на обеспечение прозрачности и добросовестности в получении виз, однако его введение уже вызвало обсуждения среди туристов и студентов.