Перебои с поставками жизненно важных препаратов становятся системной угрозой для здравоохранения, предупреждают исследователи в новом исследовании, опубликованном в The Lancet Public Health.

Международная команда проанализировала данные о лечении более 600 миллионов пациентов из 18 стран Европы и США за период 2010–2024 годов. Исследование показало, что лекарственный дефицит не только ограничивает доступ к терапии, но и вынуждает врачей менять схемы лечения.

Так, использование восьми препаратов сократилось более чем на треть после сообщений о перебоях. Наиболее пострадали широко применяемые средства: антибиотик амоксициллин и варениклин, помогающий бросить курить. В ряде случаев менялись показания и дозировки: например, сарилумаб при ревматоидном артрите назначали реже, снижали дозы и сокращали длительность терапии.

Авторы исследования отмечают, что перебои в поставках могут приводить к осложнениям у пациентов и росту расходов на здравоохранение. Так как цепочки поставок глобальны, кризис может затронуть любую страну. Специалисты призывают к международным мерам по укреплению системы и поиску безопасных альтернатив.