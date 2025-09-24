Компания HMD Global и Nokia достигли соглашения о продлении лицензионного договора на использование бренда ещё на три года.

При этом выпуск смартфонов под маркой Nokia завершится — в будущем компания сосредоточится исключительно на производстве кнопочных телефонов, сообщает GizmoChina.

По данным источников, знакомых с ситуацией, срок действия прежнего договора, истекавшего в 2026 году, продлён на три года. Официальные комментарии от компаний пока отсутствуют.

Производство устройств под брендом Nokia ведется на предприятиях в Индии и Китае, при этом Индия остаётся ключевым рынком как по объему продаж, так и как экспортный центр.