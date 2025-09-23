В январе–августе 2025 года Азербайджан экспортировал 143577 тонн помидоров на сумму $156,9 млн. По данным Госкомстата, это на 12% больше в стоимостном и на 23% — в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной рынок сбыта — Россия: 138816 тонн на $150 млн (+20% по объему, +10% по стоимости). Значительно выросли поставки в Беларусь (2310 тонн, вдвое больше) и Грузию (1588 тонн, рост в 28 раз). Также увеличились экспортные объемы в Польшу и Украину, а после 2,5-летнего перерыва возобновились поставки в Латвию (18 тонн).

В 2024 году из 145,6 тыс. тонн экспортированных помидоров почти 97,4% приходилось на Россию.