Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска за последний месяц освободили от российских оккупантов 360 квадратных километров территории и взяли в окружение около 1000 российских солдат.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что украинские защитники продолжают оборону и будут удерживать позиции, пока Россия не прекратит военные действия.

«Наши солдаты деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 солдат. Конечно, мы хотим обмена, но в любом случае нам нужны наши солдаты», — отметил президент Украины.

Он добавил, что надеется на скорое завершение войны, но украинские силы будут действовать до полного восстановления контроля над территориями.