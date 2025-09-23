Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил на Генассамблее ООН, что действия Израиля в секторе Газа нельзя назвать иначе как геноцид.

Он сообщил, что Бразилия официально присоединилась к делу Южной Африки против Израиля, рассматриваемому в Международном суде, касающемуся массовых убийств мирных жителей в Газе.

Президент подчеркнул, что Бразилия поддерживает усилия международного сообщества по привлечению к ответственности тех, кто совершает массовые преступления против гражданского населения.