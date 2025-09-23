Соединённые Штаты рискуют не успеть осуществить высадку астронавтов на Луну в 2027 году и проиграть в гонке Китаю. Об этом пишет The New York Times.

Главной проблемой стали задержки в работе компании Илона Маска SpaceX, ответственной за разработку многоразового корабля Starship, ключевого для миссии Artemis III. Из четырёх последних испытаний три завершились взрывами. Запланированное на этот год топливное испытание перенесено минимум на 2026 год.

По данным NASA, сроки реализации программы могут сдвинуться: высадка на Луну может состояться не ранее 2028 года.

Журналисты отмечают, что отставание проекта SpaceX вызывает сомнения в способности США обогнать Китай, который намерен осуществить собственную лунную миссию к 2030 году.