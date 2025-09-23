Шесть человек, включая одного подростка, стали фигурантами курьёзного пограничного инцидента в Польше. 21 сентября они катались на трёх гидроциклах в Вислинском заливе и случайно оказались в российских территориальных водах.

По данным польской пограничной охраны, нарушители провели в акватории России около семи минут, после чего вернулись обратно. Их остановили польские пограничники и оштрафовали: четверо получили штрафы на сумму 3000 злотых, двоим сделали предупреждение.

Как пояснили сами гидроциклисты, они не заметили пограничный буй и российскую базу в Нармельне.