Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество признать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Он подчеркнул, что на острове Кипр фактически существуют два отдельных государства и два народа. По словам Эрдогана, турецкие киприоты являются равноправными хозяевами своей земли и никогда не примут роль национального меньшинства.

«Ранее неоднократно предпринимались усилия по решению кипрского вопроса, но он не может быть решен путем создания федерации, утратившей свое значение из-за неконструктивной позиции греческой стороны. Международное сообщество должно положить конец полувековой изоляции турок-киприотов. Приглашаю международное сообщество признать Турецкую Республику Северного Кипра, установить дипломатические отношения», — сказал президент.