Президент США Дональд Трамп вложил больше сил и энергии в установление мира, чем любой другой мировой лидер, и добился значительных успехов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью программе Fox and Friends в Нью-Йорке.

«Не будем забывать, что именно Трамп выступил посредником в войне между Конго и Руандой. Благодаря его усилиям был найден выход из азербайджано-армянского вопроса. Также президент США смог прекратить конфликты между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном. Это лишь несколько примеров того, чего удалось достичь за последние месяцы. И сделал это президент США, а не ООН или другой мировой лидер», — подчеркнул Рубио.