Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН обратился к мировым лидерам с призывом поддержать угнетенных палестинцев и все угнетенное человечество. Он подчеркнул необходимость активной позиции против происходящей жестокости.

«Сегодня день, чтобы твердо встать на сторону угнетенных палестинцев и всего угнетенного человечества», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что молчание делает человека соучастником происходящего насилия. По мнению турецкого президента, действия Израиля в Газе и на Западном берегу не являются борьбой с терроризмом, а представляют собой «оккупацию, депортацию, изгнание, геноцид и массовое разрушение».

Эрдоган также отметил, что Израиль угрожает не только Палестине, но и Сирии, Йемену, Ирану и Ливану, ставя под угрозу региональный мир. Он назвал нападение на Катар доказательством того, что израильское руководство полностью вышло из-под контроля, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не заинтересован ни в мире, ни в освобождении заложников».

«Израильское правительство, движимое одержимостью „обетованными землями“, открыто угрожает региональному миру и общечеловеческим ценностям», — подчеркнул Эрдоган.

