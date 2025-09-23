На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку инициативам, предпринятым 8 августа в Вашингтоне, направленным на установление устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган поблагодарил президента США Дональда Трампа за вклад в этот процесс. «Мы с самого начала и до сих пор поощряли стороны к установлению мира между Азербайджаном и Арменией», — отметил президент. «Еще раз поздравляю президента США Дональда Трампа за вклад в этот процесс, а также уважаемого президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Процесс нормализации между Турцией и Арменией также продолжается», — добавил он.

Президент отметил важность продолжения диалога и мирных усилий для стабильности региона.

