На Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Газе происходит геноцид, который транслируется в прямом эфире и разворачивается прямо на глазах международного сообщества.

Эрдоган подчеркнул, что выступает ради палестинских братьев и сестер, чей голос пытаются заглушить, и привел тревожную статистику гуманитарного кризиса: «На глазах всего «цивилизованного» мира в Газе от голода умерли 428 человек, из них 146 – дети. В течение последних 23 месяцев каждый час в Газе убивают по одному ребенку. В Европе и США травмы детей вызывают слезы родителей, а в Газе детям ампутируют руки и ноги без анестезии».

По словам турецкого лидера, Израиль преднамеренно убил 250 журналистов. «Даже пока мы говорим здесь, Израиль продолжает убивать мирных жителей», – добавил Эрдоган.

Президент Турции призвал международное сообщество к немедленной защите мирного населения Палестины и осудил действия Израиля в секторе Газа.



«Безумие израильского правительства подпитывает антисемитизм по всему миру», — добавил турецкий лидер.

