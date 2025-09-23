Экс-пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса раскрыл закулисье Белого дома во времена президентства Джо Байдена. Его слова приводит New York Post.

По словам Ларосы, сотрудники администрации «обслуживали не президента и первую леди, а культ». Он подчеркнул, что Байдены отличались порядочностью и чуткостью, однако их окружали «самые мерзкие и подлые люди, которых я когда-либо встречал в политике».

«Это противоречие и характеризует эпоху Байдена», — отметил он.

Лароса также напомнил, что сам Байден заявлял о готовности увольнять сотрудников за проявления высокомерия к коллегам, стремясь противопоставить себя администрации Дональда Трампа. Однако, по мнению бывшего сотрудника, достичь этой цели Байдену не удалось.