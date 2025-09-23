Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал достигнутые в Вашингтоне мирные соглашения между Азербайджаном и Арменией «позитивным сигналом для всего мира». Своё заявление он сделал сегодня в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Гуттериш призвал международное сообщество положить конец постоянным вооружённым конфликтам, включая насилие, экспансию поселенцев и угрозу аннексии в секторе Газа.

«Повсюду — от Гаити до Йемена, от Мьянмы до Сахеля и за их пределами — мы должны выбирать путь мира, основанного на международном праве. Прошедший год принёс проблески надежды: к примеру, прекращение огня между Камбоджей и Таиландом и соглашение между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Но слишком многие кризисы остаются бесконтрольными», — отметил генеральный секретарь.