В 2029 году запланирована сдача в эксплуатацию завода Azerbaijan Metal Company по производству концентрата, гранул и горячего брикетированного железа. Об этом сообщил журналистам на брифинге председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, сообщает Minval.

Он отметил, что реформы, осуществляемые под руководством главы страны, а также государственные программы, направленные, в частности на развитие ненефтяной промышленности, открывают новые возможности для диверсификации экономики Азербайджана.

На AzerGold, который с 2016 года ведет активную деятельность по разработке, управлению и развитию месторождений руд цветных металлов, с 2020 года возложены обязанности, связанные с месторождениями руд черных металлов. В соответствии с распоряжением президента Азербайджана AzerGold с целью организации деятельности по месторождениям железной руды на территории страны в качестве дочерней компании учредил ООО «Дашкесан железная руда», которая работает над вводом в эксплуатацию железорудных месторождений, оценкой их соответствия международным стандартам и эффективным управлением с использованием современных технологий.

«Прежде всего, отмечу, что разработка месторождений железной руды в Дашкесане -это масштабный проект, обещающий большой экономический эффект для нашей страны. Однако тот факт, что в руде содержится около 40% железа, плюс руды залегают в более глубоких слоях земли, а также отсутствие у нашей страны прямого доступа к международным водам, приводит к росту эксплуатационных и логистических затрат. А эти факторы, в свою очередь, обнажают необходимость производства продукции, приносящей добавленную стоимость. Учитывая все это, было найдено оптимальное технологическое решение с участием авторитетных международных консалтинговых компаний с для обеспечения эффективной реализации проекта. Этот подход включает в себя трехступенчатую производственную цепочку — производство более качественного концентрата, гранул и горячего брикетированного железа (IBD) с содержанием железа > 67%», — отметил Ибрагимов.

Ориентировочный объем инвестиций, необходимых для построения производственной цепи составляет 1,2 млрд долларов США.

Второй этап проекта предполагает строительство завода с годовой производственной мощностью 2 миллиона тонн. Этот этап является основным капитально-обременительным компонентом проекта. Общая объем инвестиций составит около 700 млн долларов США. Именно для реализации этого этапа было налажено стратегическое сотрудничество с казахстанской инвестиционной компанией Fonte greenmet Investments Fund.

В результате данного сотрудничества ООО «Дашкесан железная руда» и Fonte greenmet Investments Fund учредили совместное предприятие — ООО Azerbaijan Metal Company.

Эта инициатива позволит создать первый в стране крупномасштабный производственный комплекс на основе технологии прямого восстановления. Стратегический проект принесет ВВП около 694 млн долларов США в год и обеспечит работой до 1600 местных специалистов.

Комплексная реализация обоих этапов проекта дашкесанской железной руды принесет региону еще большие социально-экономические дивиденды — около 13 миллиардов долларов США в ВВП страны.