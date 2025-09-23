Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не получал от движения ХАМАС никаких предложений о введении 60-дневной паузы в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение части удерживаемых заложников. По его словам, администрация президента также не заинтересована в подобных условиях.

«Мы не видели этого письма. У нас его нет. И даже если бы оно поступило, это ничего не изменило бы. Президент уже ясно дал понять: его не интересует 60-дневная пауза или освобождение десяти человек. Он требует освобождения всех заложников, всех 48, включая 20 живых и 28 погибших. Он хочет, чтобы освободили всех», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.