Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней встречи с депутатами из фракции «Слуга народа» якобы дал понять, что намерен принимать участие «в любых выборах, которые состоятся после завершения войны». Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на анонимных участников встречи.

Как утверждают журналисты, народные избранники согласились общаться с западной прессой только при условии конфиденциальности, опасаясь вызвать недовольство президента.

Однако источники РБК-Украина, также присутствовавшие на обсуждении, заявили обратное: по их словам, тема возможного участия Зеленского в будущих выборах вовсе не поднималась.

Сейчас выборы в стране юридически невозможны — закон запрещает их проведение во время военного положения. Кроме того, социологические опросы показывают, что большинство украинцев не поддерживает идею голосования в условиях продолжающегося конфликта.