Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил о своем намерении баллотироваться на должность генерального секретаря ООН. Об этом он сообщил в интервью французскому агентству AFP в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Гросси, организация переживает непростой период и «все признают», что ООН сегодня не в полной мере справляется со своей ключевой миссией — обеспечением мира во всем мире. При этом он выразил уверенность, что ситуацию возможно изменить.

Гросси отметил, что его профессиональный опыт на посту главы МАГАТЭ станет важным преимуществом в борьбе за должность генсека. Он подчеркнул, что в случае избрания намерен строить диалог «со всеми» и выступать «приемлемым посредником для всех сторон».