На отдельных российских заправках возник дефицит бензина, особенно остро ощущаемый на частных АЗС, сообщает Reuters.

По данным источников среди трейдеров и продавцов, нехватка топлива связана с атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы, что снижает переработку нефти. Высокие кредитные ставки (около 17%) затрудняют создание запасов у частных АЗС.

Сокращение переработки особенно затронуло марки бензина Ai 92 и Ai 95. Проблемы сначала возникли на Дальнем Востоке и в Крыму, затем — в Волго-Вятском, южном и центральном регионах.

Украина усилила удары по энергетической инфраструктуре России, чтобы снизить экспортные доходы Москвы и оказать давление на Кремль. По оценкам Reuters, атаки вывели из строя около 17% мощностей переработки нефти в стране, что соответствует примерно 1,1 млн баррелей в сутки.