Во время ночной атаки украинских беспилотников на российские регионы 23 сентября применялось большое количество воздушных шаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, а также на собеседника, знакомого с последним налетом.

По его словам, ранее российские силы ПВО массовых атак с использованием воздушных шаров не фиксировали. «Шаров было действительно много, при этом точность их применения крайне низкая», — отметил источник.

Утром 23 сентября украинский телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что в московском регионе силы ПВО сбивают «картонные дроны и шары».