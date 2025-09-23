Специальный представитель президента Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью APA (Austria Press Agency) рассказал о позиции страны по различным вопросам, а также подчеркнул заинтересованность Баку в более тесных отношениях с Веной.

Он отметил, что его визит в страну является частью постоянного диалога, который Азербайджан ведёт с Австрией по всем направлениям, и что 2025 год уже стал в этом плане весьма интенсивным. Амирбеков напомнил о политических консультациях между МИД двух стран, а также о встрече министров экономики Микаила Джаббарова и Вольфганга Хаттмансдорфера, состоявшейся в июне в Вене, и заседании межправительственной двусторонней комиссии. Он рассказал также о встречах в рамках нынешнего визита — со специальным представителем федерального канцлера Австрии по глобальным вопросам Петером Лаунски, генеральным секретарём МИД Австрии Николаусом Маршиком, а также со спикером парламента Австрии Вальтером Розенкранцем. Эти встречи прошли в посольстве Азербайджана.

«После парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в прошлом месяце мы вступаем в новый исторический этап в регионе Южного Кавказа. В связи с этим мы сочли целесообразным проинформировать австрийских коллег и друзей о ситуации», — объяснил дипломат причину визита в Австрию. Однако до подписания окончательного мирного соглашения правовые рамки обеих стран должны быть приведены в соответствие с духом и сутью договора.

Он особо отметил проблему, связанную с действующей Конституцией Армении, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Как пояснил помощник президента, подписываемый мирный договор предполагает отказ от взаимных территориальных претензий. «У нас есть огромные возможности для долгосрочного мира и стабильности в регионе», — заявил он с оптимизмом. При этом Амирбеков отметил, что в силу того, что Армения и Азербайджан унаследовали этот конфликт от СССР и с 1991 года ни разу не жили в условиях мира, уровень взаимного доверия между двумя странами пока практически отсутствует. С этим необходимо работать.

Важным шагом в этом направлении он назвал строительство 43-километровой автомобильной и железнодорожной линии через территорию Армении, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахчываном. «Речь идёт не только о соединении двух частей Азербайджана, но и о связывании Армении и Азербайджана, а также Азии и Европы», — сказал он, описывая проект, традиционно называемый Зангезурским коридором, но получивший в Вашингтоне название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». «Это проект мира, от которого выиграют все в регионе при наличии политической воли», — отметил дипломат, комментируя критику со стороны Ирана.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан продолжает многовекторную внешнюю политику, которую начал после восстановления независимости в 1991 году. «Нам важно иметь позитивные и стабильные отношения не только с соседними странами, но и с крупными международными партнёрами», — пояснил он. Азербайджан участвует в программе НАТО «Партнёрство ради мира» с 1994 года, однако никогда не заявлял о намерении вступить в альянс. Он осторожно прокомментировал напряжённость в отношениях с Москвой, приведшую к взаимным арестам граждан в обеих странах. Отвечать же на угрозы военной акцией со стороны российских пропагандистов дипломат отказался, подчеркнув, что для Баку важна лишь позиция президента и правительства России.

Что касается обсуждений в Австрии о будущем «постоянного нейтралитета», Амирбеков заявил, что Азербайджан видит себя здесь лишь внешним наблюдателем. «Австрия — дружественная для нас страна, и мы желаем ей успехов во всех направлениях», — сказал он, подчеркнув, что окончательное решение зависит от австрийского народа и оценки его собственных интересов безопасности.

Austria Press Agency отмечает, что в истории отношений с Европейским Союзом сотрудничество в энергетике всегда играло ключевую роль: Азербайджан не только ввёл в эксплуатацию новые нефтегазовые месторождения, но и с 2006 года создал инфраструктуру для экспорта этих ресурсов на Запад, внеся значительный вклад в энергетическую безопасность Европы. Сегодня десять стран Европы, включая восемь членов ЕС, импортируют азербайджанский газ. Австрия, не подключённая к Южному газовому коридору, получает из Азербайджана только нефть. Однако, как отметил Амирбеков, ограничивать отношения Баку и Брюсселя только энергетикой было бы неправильно: растёт интерес ЕС и к сотрудничеству в других сферах, включая транспорт.

Критику вызвала у дипломата и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, штаб-квартира которой находится в Вене. По его словам, «Минская группа» и смежные структуры, деятельность которых прекращена решением Совета министров ОБСЕ от 1 сентября, за 28 лет оказались неудачными посредниками в урегулировании карабахского конфликта. В условиях нынешнего геополитического противостояния достичь консенсуса среди стран-членов ОБСЕ практически невозможно, отметил он. Амирбеков выразил желание оставаться оптимистом, но подчеркнул: «Если у всех стран-участниц нет общего понимания того, как организация должна продолжать работать, прогнозировать её будущее мне сложно». По его мнению, потенциал ОБСЕ может реализоваться лишь в таких областях, как экономика, экология, энергетика и транспорт.

Отвечая на частую критику западных НПО о ситуации со свободой прессы в Азербайджане, дипломат выразил сомнения в объективности таких оценок. «Иногда эти доклады составляют люди, которые никогда не были в Азербайджане», — сказал он, подчеркнув, что обвинения зачастую строятся на сомнительных интернет-источниках. «В какой-то момент мы поняли, что тема прав человека используется как предлог для усиления давления на нас», — отметил он.

Амирбеков заявил, что в стране нет проблем со свободой прессы: доступ к интернету свободный, существуют как оппозиционные, так и провластные и нейтральные СМИ. Каждый, кто хочет высказаться, имеет такую возможность. По его словам, журналисты, находящиеся в тюрьме, осуждены не за профессиональную деятельность, а за уголовные преступления.