Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на «Армянском форуме по демократии», что страна может не быть принята в Евросоюз даже при полном соблюдении европейских стандартов.

«Правительство заявляет, что наша цель – достичь стандартов ЕС во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого можем не стать членами Евросоюза. Но главная задача – именно соответствие этим стандартам», – отметил он.

По словам премьера, после достижения этой цели вопрос формального членства в ЕС перестанет быть принципиальным, так как задача будет выполнена.

«Многие воспринимают это как геополитику. Я понимаю такую позицию, но никто не фиксирует, какое решение приняло политическое большинство. Это следующий шаг – декларация и заявление о приверженности демократическим реформам. Иначе принятие подобного закона было бы бессмысленным», – подчеркнул Пашинян.