Китайское грузовое судно «Хен Ян 9» под панамским флагом, принадлежащее компании Guangxi Changhai, несколько раз заходило в порт Севастополь в Крыму, запрещённый западными санкциями с 2014 года, пишет Financial Times.

Судно посещало порт как минимум в июне, августе и сентябре 2025 года. Анализ спутниковых снимков, радиоданных и транспондеров показал, что «Хен Ян 9» фальсифицировал своё местоположение.

После захода в Севастополь судно направлялось в порты Турции, Александрии в Египте и российские порты Новороссийск и Кавказ. Россия использует новую крымскую железную дорогу для транспортировки грузов с оккупированных территорий Донецкой и Херсонской областей.

Во время сентябрьского рейса судно использовало транспондер для введения в заблуждение, а крымские активисты зафиксировали попытку скрыть его название белыми простынями.