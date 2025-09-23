На международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного конфликта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что радикальная группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.

Он подчеркнул, что ХАМАС и другие вооружённые группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации (ПНА).

Аббас отметил, что ПНА стремится к созданию единого государства без свободного оружия, где все силы безопасности будут законными и подчиняться легитимной власти.