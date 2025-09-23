Король Великобритании Карл III отказал своему сыну, принцу Гарри, в «частичном» возвращении в королевскую семью. Об этом сообщает газета The Times.

10 сентября Гарри впервые за 19 месяцев встретился с отцом в Кларенс-хаус, вестминстерской резиденции королевской семьи. Их беседа продолжалась 54 минуты и сопровождалась чаепитием.

По данным источников, герцог Сассекский предложил участвовать в некоторых мероприятиях семьи, сохраняя при этом постоянное место жительства в США. Однако Карл III отверг эту идею.

«Король абсолютно ясно дал понять, что поддерживает решение своей матери: не может быть “полуприсутствия-полуотсутствия” в публичной роли для членов семьи», — заявил инсайдер.