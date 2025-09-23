Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Израиля под руководством Биньямина Нетаняху пытается помешать созданию палестинского государства.

«Их цель — сделать невозможным установление Палестины и вынудить как можно больше палестинцев эмигрировать», — подчеркнул Эрдоган, выступая в ООН.

«Правительство Нетаньяху управляет обществом, которое когда -то было направлено на искоренение в Холокосте, и сегодня совершает геноцид против соседей, с которыми они разделили землю, воду, воздух и море в течение 1000 лет», — добавил лидер Турции, отметив, что решение ряда стран, включая членов СБ ООН, признать Палестину является чрезвычайно важным и историческим решением.

«Международное сообщество должно положить конец экспансионизму на Западном берегу, свершившимся фактам в Восточном Иерусалиме и попыткам создать нестабильность в регионе», — отметил турецкий лидер.



Следует отметить, что после того как Эрдоган с трибуны ООН обвинил Израиль в геноциде, звук прервался. В турецких СМИ утверждают, что это – «преднамеренный саботаж».

