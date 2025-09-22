Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с подписанием крупнейшей в истории сделки по покупке локомотивов и железнодорожного оборудования США на сумму 4 миллиарда долларов.

«Мы должны поддержать нашу железнодорожную отрасль США, которая годами подвергалась нападкам лжеэкологов. Поздравляю президента Токаева с его замечательной покупкой. Эта страна и весь мир строились на надёжных и красивых железных дорогах. Теперь они быстро возвращаются», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Сделка предполагает поставку локомотивов и оборудования, что укрепит железнодорожную инфраструктуру Казахстана и поддержит американских производителей.