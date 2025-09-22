В Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан принял делегацию Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Об этом сообщает официальный сайт президента Ирана.

Президент заявил, что расширение отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики страны. Он добавил, что попытки недоброжелателей помешать плодотворным отношениям между странами не увенчаются успехом.

«Мы заинтересованы в расширении этих отношений во всех областях. Нет никаких препятствий на пути развития взаимодействия и сотрудничества между двумя странами», — сказал Пезешкиан.

В ходе визита Мустафаев также провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления стратегического партнёрства между странами.