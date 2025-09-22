Нахчыван играет важную роль как торговый коридор между Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая.

Дипломат подчеркнул, что регион имеет стратегическое значение не только с экономической, но и с культурной точки зрения. По его словам, Нахчыван связывает страны на суше и является важным коридором для торговли с Ираном и Средней Азией.

«Интерес турецких компаний к Нахчывану растет, многие бизнесмены проводят здесь встречи. Ожидается реализация значительных инвестиций в текстильной отрасли», — отметил Кая.

Он также сообщил о позитивных результатах геологических исследований и создании карты месторождений автономной республики. Турция также планирует завезти около 300 тысяч карпов и выпустить их в водохранилище Гейдара Алиева и озеро Узуноба.