Президент США Дональд Трамп считает подарком для ХАМАС признание Палестины некоторыми странами Запада. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По словам Каролин Ливитт, Трамп считает, что подобные шаги «никак не способствуют освобождению заложников, прекращению конфликта и завершению войны в Газе».

«Что касается всех этих западных стран, признавших палестинское государство, президент выразил свою позицию предельно ясно. Он не согласен с этим решением. Он говорил об этом в Великобритании, стоя рядом со своим другом, премьер-министром Стармером.

И он считает, что это никак не способствует освобождению заложников, что является главной целью сейчас в Газе, не способствует прекращению этого конфликта и завершению этой войны. И, честно говоря, он считает, что это награда для ХАМАС. Поэтому он считает, что эти решения — просто пустая болтовня, а не конкретные действия со стороны некоторых наших друзей и союзников. И я думаю, вы услышите, как он скажет об этом завтра в ООН», — сказала она.

