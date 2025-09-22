В Баку продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений.

Адвокат обвиняемого Араика Арутюняна выступил с ходатайством о проведении частичного исследования доказательств, учитывая большое количество оглашенных в суде документов. Если какой-либо эпизод представляет интерес для обвиняемого и его защитника, то необходимо обратиться в суд и исследовать доказательства, относящиеся к этому эпизоду.

Обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что согласен с ходатайством, а другие защитники, а также потерпевшие, государственные обвинители, потерпевшие и их представители заявили, что не возражают.

Судья Зейнал Агаев сообщил, что ходатайство удовлетворено судом.

Выступивший затем адвокат обвиняемого Бако Саакяна попросил с целью ознакомления предоставить ему копии показаний своего подзащитного.

Судья сообщил, что они могут обратиться к секретарю суда и получить эти документы.

Судебное заседание продолжилось изучением документов. Было заявлено, что подлежащие оглашению документы будут рассматриваться по эпизодам.

В ходе изучения документа по факту расстрела автомобиля «УАЗ» в селе Джамилли Аскеранского района 23 августа 1991 года было установлено, что в результате обстрела армянами из автоматического оружия автомобиля «УАЗ» с множеством пассажиров погибли Н.Ф. Салахов, В.И. Садыхов и М.С. Абдуллаева, а многие пассажиры получили ранения.

Другое уголовное дело было связано с интенсивным обстрелом армией Армении сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района в феврале 1992 года из крупнокалиберного и стрелкового оружия, а также с нападением на оба села с применением тяжелой техники. В результате этих событий погибло большое количество жителей села Малыбейли, несколько человек пропали без вести, несколько человек погибли в селе Гушчулар, а также многие были взяты в заложники.

При изучении документов по другому уголовному делу – по факту обстрела автобуса марки «ЛАЗ» в Ходжавендском районе 8 сентября 1991 года было установлено, что в результате обстрела автобуса армянами, вооруженными автоматическим оружием, близ фермы села Киш несколько человек погибли на месте и десятки получили ранения.

Другой документ касался обстрела села Хейримли Газахского района вооруженными лицами из различных видов оружия 4-5 ноября 1991 года. В результате инцидента многие жители этого села погибли и получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В документе, оглашенном по факту сбития военного вертолета 20 ноября 1991 года, говорилось, что в результате инцидента погибли 22 человека, в том числе генеральный прокурор Азербайджана, государственный советник юстиции 3-го класса Исмет Гаибов, государственный советник по обороне и государственной безопасности, генерал-майор милиции Мухаммед Асадов, государственный секретарь Тофик Исмаилов, заместитель премьер-министра Зульфи Гаджиев, депутаты Милли Меджлиса Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, заведующий отделом Администрации Президента, журналист Осман Мирзоев, заместитель министра внутренних дел Казахстана, генерал-майор Сайлал Досумович Сериков, член Союза журналистов Азербайджана, тележурналист Алы Мустафаев и другие. В селе Гаракенд Ходжавендского района был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены пробитый пулей фрагмент ведущего винта вертолета, пробитые пулями фрагменты вертолета и т.д.

Другой документ касался факта убийства Салатын Азиз гызы Аскеровой и других.

В документе от 28 января 1992 года о пассажирском вертолете указано, что вертолет был сбит ракетой вооруженными силами Армении. В результате вертолет упал на грунтовую дорогу и взорвался, в результате чего погибли 42 человека.

Также были представлены материалы уголовного дела о Ходжалинском геноциде. В нем говорилось, что осмотр места происшествия был проведен путем облета местности вертолетом, в ходе которого были замечены горящие дома в городе Ходжалы, на улицах города были обнаружены тела около 500 человек, поврежденные и сгоревшие автомобили и автобусы различных марок, а также прогуливающиеся по улицам военнослужащие вооруженных сил Армении. В это же время те же вооруженные силы Армении обстреляли из автоматического оружия вертолет, на борту которого находилась следственно-оперативная группа.

Согласно документам, фотокорреспондент «Азеринформа» (ныне «Азертадж») Ильгар Джафаров в своих показаниях в качестве свидетеля указал, что, получив 26 февраля 1992 года информацию о совершении Ходжалинской трагедии, он направился на место событий и 1 марта рано утром перед мечетью города Агдам зафиксировал на фотоснимках людей, спасшихся из Ходжалы, которые при побеге замерзли от холода, были ранены, а также людей, ожидавших тела своих близких, убитых армянскими военнослужащими в Ходжалы, и процесс доставки тел жертв трагедии.

В документах также сообщается, что в показаниях, данных в качестве свидетеля корреспондентом Главной редакции фотоинформации Октаем Мамедовым, было указано, что 3 марта 1992 года он отправился в городскую больницу скорой помощи города Баку и сделал фотоснимки раненых, доставленных из Ходжалы. Среди них он запомнил личности восьмилетней Хатиры Оруджевой, оба родителя которой были убиты, восемнадцатилетней Хураман, на глазах которой были убиты два брата, а также 13–14-летних Мубариза Гамидова и Мубариза Махмудова, чьи ноги были обморожены в снежной местности в лесу возле села Нахчыванлы при попытке спастись от обстрелов вооруженных сил Армении. Однако по остальным лицам у него не было информации.

Также были оглашены показания, данные в качестве свидетелей главным редактором отдела фотохроники «Азеринформа» Михаилом Чиануровым и руководителем корреспондентского пункта телерадиокомпании «Останкино» в Азербайджанской Республике Маисом Мамедовым.

Изучение документов сопровождалось фотографиями, относящимися к уголовным делам.

Государственный обвинитель Фуад Мусаев выступил с ходатайством, в котором, учитывая, что на судебном заседании изучались преступные события, произошедшие в 1991–1992 годах, попросил рассмотреть в качестве доказательства интервью бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна, данного им прессе.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя.

В ходе судебного процесса подсудимый Давид Ишханян попросил создать возможность для конфиденциальной встречи со своим адвокатом. Суд удовлетворил это ходатайство.

В представленном после конфиденциальной встречи видеоинтервью М. Григорян заявляет о своем участии в преступлениях, совершенных против Азербайджанского государства и народа. В своем интервью он также рассказывает о деятельности возглавляемой им преступной организации, вооружении ее членов и их направлении на азербайджанские территории.

«Мы даже похищали людей по дороге, задерживали, избивали, запугивали, чтобы они не приходили… В школе в Агбулаге были и армяне, и турки, это была большая школа. Мы специально учили детей в школах, чтоб они избивали турков…», — говорит М. Григорян и добавляет: «Все было осознанно, то есть мы управляли этим…».

Судебный процесс продолжится 25 сентября.