Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с жёстким предупреждением в адрес России на заседании Генассамблеи ООН после инцидента с БПЛА.

«Я имею только одну просьбу к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться», — заявил Сикорский.

Министр также подчеркнул, что «эпоха империй прошла» и Россия не сможет восстановить свою «империю».

