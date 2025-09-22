Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Эфиопии Хадерой Аберой Адмассу на полях Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает МИД Азербайджана, стороны обсудили укрепление политических, экономических, торговых и гуманитарных связей, а также создание новых механизмов взаимодействия и проведение регулярных политических консультаций.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. Азербайджанская сторона высоко оценила поддержку Эфиопией инициатив, выдвигаемых Баку.

Foreign Minister of Azerbaijan, @Bayramov_Jeyhun, met with @SMHaderaAbera, State Minister of Foreign Affairs of #Ethiopia, on the margins of the High-Level Week of the 80th Session of the @UN General Assembly.

Discussions focused on strengthening political, economic, trade, and… pic.twitter.com/cZ6WWqjQvT

