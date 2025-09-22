Учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов представил проект строительства нового острова на Каспии под названием Fire Island, сообщает Trend.

По его словам, площадь острова составит 200 гектаров, что позволит построить до 4,5 млн кв. м недвижимости.

В течение ближайших 2–3 лет компания планирует открыть 10–12 отелей разного профиля — туристические, конференционные и для индустрии казино. «Мы хотим, чтобы каждый гость нашел что-то для себя. В отелях будут лучшие рестораны и бренды», — отметил Агаларов.

Кроме того, за пределами Азербайджана Agalarov Development реализует проект See Breeze Uzbekistan в Ташкентской области, рядом с Чарвакским водохранилищем. Строительство уже частично началось.