Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с главой европейской дипломатии Кайей Каллас, сообщает МИД Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС и изучили возможности дальнейшего развития.
В ходе переговоров обсуждалось укрепление политического диалога, расширение экономического и торгового сотрудничества, а также совместные усилия в ключевых секторах, включая энергетику, транспорт, устойчивое развитие и гуманитарные инициативы.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и обсудили продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
