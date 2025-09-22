В Баку продолжается судебный процесс по делу бывших сотрудников Хазарского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, сообщает APA.

Заседание прошло в Военном суде Баку под председательством судьи Фикрета Алиева, где были заслушаны показания свидетелей.

Свидетель Ахмед Ахмедов рассказал, что для получения военного билета и освобождения от службы он заплатил 22 тысячи манатов через посредника Абдуллу Алескерова, а также прошёл фиктивные медицинские обследования.

Другой свидетель, Араз Мамедов, отметил, что вопрос прохождения службы для его родственника был решён за 6 тысяч манатов.

Следующее заседание суда назначено на 1 октября.