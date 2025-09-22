До настоящего времени бывшие вынужденные переселенцы вернулись в 28 населённых пунктов региона, включая 6 городов, сообщил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025). Об этом информирует «Репорт».

Он отметил, что более 50 тысяч человек уже живут, работают и учатся на освобождённых территориях:

«За последние 4 года мы добились значительных успехов. Завершено строительство трёх новых международных аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, жилых домов, объектов здравоохранения и образования. Освобождённые территории обладают богатым потенциалом в сфере возобновляемой энергетики и официально объявлены зоной «зелёной энергии». За менее чем 4 года введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций, что позволило сократить выбросы углерода на 620 тысяч тонн. Развиваются проекты в области солнечной и ветровой энергетики».