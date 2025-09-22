Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу в Нью-Йорке с председателем совета директоров и CEO корпорации Chevron Майклом Уиртом, сообщает Акорда.

Стороны обсудили крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана, включая расширение месторождения Тенгиз, добычу нефти и переработку газа на Карачаганаке, а также развитие маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.

Токаев подчеркнул значительный вклад Chevron в экономическое развитие Казахстана. За годы независимости корпорация, участвующая в разработке крупных месторождений, инвестировала в страну около $55 млрд.