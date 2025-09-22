Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с министром иностранных дел Румынии Оаной Тойу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД Азербайджана.
Стороны подчеркнули важность расширения экономического и торгового взаимодействия, отметив перспективы в сферах энергетической безопасности, диверсификации экономики, образования, сельского хозяйства и туризма.
В ходе встречи также обсуждались совместные проекты в области «зеленой» энергетики и стратегические выгоды от укрепления сотрудничества в рамках Среднего коридора.
Байрамов информировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе и о текущем процессе нормализации отношений с Арменией.
On the sidelines of #UNGA80, Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with Foreign Minister of Romania @oana_toiu.
The sides discussed deepening Azerbaijan-Romania strategic partnership. The role of high-level dialogue in elevating bilateral ties was highlighted.
