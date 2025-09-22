Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах страны достичь исторических успехов в сфере безопасности в течение ближайшего года, сообщает канцелярия главы правительства.

Выступая на церемонии с участием военного руководства по случаю еврейского праздника Рош ха-Шана, он сказал: «Мы ведем борьбу, в которой побеждаем наших врагов, и мы должны уничтожить иранскую ось — это в наших силах. Это наша цель в наступающем году, который может стать историческим для безопасности Израиля».

По словам премьера, Израиль настроен на достижение побед на всех направлениях и рассчитывает на мир в регионе.

«Мы собираемся выполнить все наши военные цели: не только в секторе Газа, не только завершить уничтожение ХАМАС и освободить наших заложников, но и на других направлениях — создать возможности для безопасности, для победы и также для мира», — отметил он.

Под «иранской осью» израильские власти подразумевают Иран и его союзников на Ближнем Востоке, включая радикальные палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад», шиитскую организацию Хезболлах в Ливане, мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Йемене и проиранские шиитские группировки в Сирии и Ираке.