Европейский союз намерен продолжать поддержку районов Азербайджана, пострадавших от мин, говорится в заявлении Европейской комиссии по итогам визита комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос в Азербайджан и Армению.

В ходе поездки Кос подтвердила приверженность ЕС стабильности, миру и экономическому развитию на Южном Кавказе, подчеркнув значимость поддержки процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Особое внимание комиссар уделила развитию региональных связей через торговлю, инфраструктурные проекты и активизацию культурных и социальных контактов между людьми.

В рамках визита стороны договорились о создании Экономической рабочей группы высокого уровня для расширения сотрудничества с ЕС и привлечения инвестиций в рамках инициативы Global Gateway. «ЕС и его государства-члены в рамках инициативы Team Europe выделяют до 23 миллионов евро», — добавила комиссар ЕС.