В Рижском городском суде рассматривается дело четырёх молодых людей, обвиняемых в содействии России и нарушении санкций. По версии прокуратуры, группа, возглавляемая гражданином Азербайджана Али Халиловым, с июня по октябрь прошлого года организовала поставку в РФ более 60 комплектов спутникового интернета Starlink и военного оборудования — от армейских рюкзаков до оптических прицелов и баллистических приборов.

Продукция, запрещённая к экспорту, продавалась через посредников и предназначалась, по данным следствия, для российских вооружённых сил на оккупированных территориях Украины. Участникам грозит до десяти лет лишения свободы.