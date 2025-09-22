Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протестные акции в Украине в 2014 году, известные как Майдан, финансировались иностранными спецслужбами. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан и к чему это привело для Украины. Украинское государство оказалось разрушено», — отметил премьер.

По его словам, аналогичные попытки вмешательства фиксировались и в Грузии, и власти страны приложат усилия, чтобы предотвратить развитие подобного сценария внутри республики.