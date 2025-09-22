Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от президента США Дональда Трампа согласия на аннексию части Западного берега реки Иордан. Об этом пишет портал «Axios».

По данным источников, на встрече в Иерусалиме он рассказал госсекретарю США Марко Рубио о возможных вариантах захвата территории, где действует Палестинская национальная администрация.

В правительстве Израиля предлагают сосредоточиться на зоне C, находящейся под израильским военным и политическим контролем. Однако, как отмечает «Axios», Белый дом выступает против аннексии, считая, что это может подорвать Авраамовы соглашения, которые Трамп называет одним из ключевых достижений своего первого президентского срока.